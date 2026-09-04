El hospital Regional Honorio Delgado Espinoza registra un aumento de pacientes atendidos por mordeduras de araña. En 2025, el establecimiento reportó 70 casos durante todo el año; mientras que en el primer semestre de 2026 se han atendido 40 y solo en agosto sumó otros cinco.

El subdirector del hospital, José Tanco, explicó que la tendencia viene en ascenso y advirtió que este tipo de accidentes puede evolucionar rápidamente si no se recibe atención oportuna. De hecho, recordó que uno de los casos más graves correspondió a un menor referido desde Chivay que llegó en malas condiciones y finalmente falleció.

Tanco señaló que el hospital cuenta con tratamiento disponible para estos casos, pero insistió en que el tiempo es determinante. Explicó que las primeras seis horas después de la mordedura son fundamentales, porque durante ese periodo el paciente debe ser evaluado, revisarse la lesión y realizar los análisis necesarios para iniciar el tratamiento correspondiente.

Entre los signos de alarma mencionó el dolor y enrojecimiento en la zona afectada. Conforme avanza el cuadro, el centro de la lesión puede tornarse oscuro hasta generar necrosis de la piel.

Tanco refirió que el veneno afecta principalmente los riñones. “En los cuadros graves, el paciente puede desarrollar insuficiencia renal y requerir diálisis. Si la evolución no se controla adecuadamente, pueden presentarse otras complicaciones que incluso pongan en riesgo la vida”, dijo el especialista tras señalar que las altas temperaturas que se están registrando favorecen al ciclo reproductivo de las arañas.

Las cifras del Honorio Delgado forman parte del panorama regional. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que hasta agosto se han registrado 106 casos. Cerro Colorado concentra la mayor incidencia, seguido por Yura y el distrito de Majes en Caylloma.

Se recomienda realizar limpieza continua, mantener los ambientes ventilados y libres de objetos acumulados es la recomendación para evitar la presencia de las arañas caseras.