Los vecinos de la residencial Avidge, en el distrito de Cayma, se quejaron ayer por los trabajos que ejecuta la maquinaria de una empresa inmobiliaria en la torrentera que divide con Cerro Colorado.

Los residentes afirman que las labores consisten en el movimiento y colocación de piedras en el cauce, con el propósito de reforzar la margen correspondiente al distrito de cerreño.

Sin embargo, los pobladores temen que esta intervención termine perjudicándolos durante la temporada de lluvias, debido a que las piedras podrían ser arrastradas por la fuerza del agua y acumularse en determinados sectores, generando un posible embalse y poniendo en riesgo a las familias que viven en la residencial.

Wilfredo Díaz, presidente de Avidge, señaló que ya presentaron un reclamo ante la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidades que tienen competencia en este tipo de intervenciones.

La preocupación de los vecinos aumentó ante la proximidad de la temporada de lluvias y los pronósticos de precipitaciones intensas asociados a la presencia del fenómeno El Niño.

MURO DE CONTENCIÓN EN VILLA CONTINENTAL

El alcalde de Cayma informó que la municipalidad ejecutará un proyecto para reforzar la torrentera con la construcción de muros de contención, desde el sector de Villa Continental hasta la parte baja del distrito. La obra demandará una inversión de 12 millones de soles.

Los trabajos de construcción de muros en torrentera de Cayma demorarán dos meses y terminarán afines de noviembre.