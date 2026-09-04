La estudiante Bárbara Busalleu Tinoco, de la I.E.P. COLFAP René García Castellano, logró una destacada actuación en los Juegos Escolares Deportivos, Etapa Regional en Ica, al conquistar el primer lugar en la prueba de Tetratlón, categoría “A”.

La joven deportista obtuvo el primer lugar en salto largo, lanzamiento de pelota y 60 metros con vallas, además de un meritorio segundo puesto en los 600 metros planos, resultados que le permitieron alcanzar el primer lugar de la clasificación general.

Talento deportivo

Con este importante resultado, Bárbara Busalleu representará a la región Ica en la etapa Macroregional, donde competirá frente a las mejores deportistas escolares de Huancavelica, Ayacucho e Ica. Su clasificación es motivo de orgullo para su institución educativa y para toda la comunidad, demostrando el talento y esfuerzo de las nuevas generaciones en el deporte escolar.

Este logro también fue posible gracias al constante respaldo de sus padres, Luis y Carmen, quienes acompañaron y alentaron a su hija durante cada competencia, así como a la preparación y orientación de su profesor Armando Vásquez Apolaya.

La jornada deportiva continuará este fin de semana con las competencias correspondientes a las categorías “B” y “C”, donde se espera nuevamente la participación de destacados representantes escolares.

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