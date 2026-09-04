Un importante operativo policial terminó con la intervención de dos presuntos integrantes de la organización denominada “Los extorsionadores de Chucky”, en inmediaciones de la intersección de las calles Bolognesi y Santa Rosita, en el distrito de San Clemente, en Pisco.

Golpe policial

La acción fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de la División Regional de Inteligencia Ica, como parte de las labores de inteligencia y prevención destinadas a combatir a organizaciones vinculadas a hechos delictivos que vienen generando preocupación entre la población.

Durante la intervención fueron detenidos Tito Bernabé (21), alias “Nero Tito”, y una menor de 17 años, conocida con el alias de la “Diablita”. Ambos son señalados preliminarmente como presuntos integrantes de esta agrupación y estarían vinculados a los presuntos delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas (TID) y tenencia de materiales peligrosos.

Se les halló 88 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), siete municiones calibre 9 mm, marca Águila, y dos artefactos explosivos provistos de mecha. Asimismo, se incautaron dos equipos celulares marca Redmi, además de otros objetos considerados de interés criminal, los cuales serán sometidos a las pericias respectivas.

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