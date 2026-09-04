La esperanza de encontrar supervivientes se renovó este viernes cuando los equipos de rescate localizaron a dos trabajadores con vida dentro de un túnel en el norte de Nepal.

Sanjay Shah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45, fueron identificados como los primeros obreros rescatados con vida de las obras de la presa Trishuli-3.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Energía muestran a uno de los hombres siendo retirado en una camilla, mientras permanecía consciente y juntaba las manos en señal de oración. El segundo superviviente, cubierto de barro, fue ayudado a ponerse de pie y realizó un pequeño gesto con la mano hacia los rescatistas.

El hallazgo ocurrió mientras continúan las labores para ubicar a más personas que permanecen desaparecidas tras el deslave del 26 de agosto.

Las autoridades estiman que podría haber un centenar de personas atrapadas en el túnel, mientras que entre los desaparecidos figuran más de 900 empleados u obreros de centrales hidroeléctricas.

Rescatan con vida a dos trabajadores atrapados 9 días en un túnel de Nepal



Dos trabajadores fueron rescatados con vida tras permanecer nueve días atrapados dentro de un túnel de una central hidroeléctrica en Nepal, afectada por inundaciones y deslaves. Sanjay Sah, de 35 años, y… pic.twitter.com/pn2L2Nm7vv — NX Noticias (@NXNoticias) September 4, 2026

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