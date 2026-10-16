La Municipalidad Provincial de Arequipa respaldó el incremento de remuneraciones para sus funcionarios de confianza, que llega hasta S/ 2 mil mensuales. El gerente municipal, Alejandro Maldonado, señaló que los gerentes pasarán de ganar S/ 6 mil a S/ 8 mil, mientras que los subgerentes subirán de S/ 5.500 a S/ 7.500.

Maldonado indicó que el reajuste fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 484-2026 y que se inició su trámite en julio, es decir, a pocos días de asumir el cargo. Según explicó, la medida responde a una brecha salarial con otras municipalidades, entre ellas Cerro Colorado, que, a su juicio, dificultaba atraer profesionales para asumir cargos de mayor responsabilidad en la comuna provincial.

El gerente afirmó que la decisión cuenta con tres informes de sustento: uno de Recursos Humanos, otro presupuestal y uno legal. También dijo que se tomó en cuenta una opinión del Ministerio de Economía y Finanzas sobre las remuneraciones de empleados de confianza bajo el régimen CAS y el límite de seis UIT.

Respecto al financiamiento, Maldonado sostuvo que los nuevos sueldos no se pagan con recursos del canon, sino con ingresos directamente recaudados por la municipalidad. Añadió que del total de 45 gerentes y subgerente, cuatro de estos puestos de confianza son financiados por SERVIR y que la liberación de esos recursos permitió abrir espacio para la nueva escala.

El funcionario señaló que algunos gerentes incorporados después de emitida la resolución ya perciben la remuneración correspondiente y que otros empezarían a cobrarla al cierre del mes, luego de completar los procedimientos respectivos.