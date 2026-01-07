El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aplicará medidas de austeridad severa y fortalecimiento de los mecanismos de control anticorrupción en sus 26 unidades ejecutoras, según el gobernador Rohel Sánchez, con el objetivo de priorizar el uso de los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de los proyectos, considerando que es el último año de gestión.

La autoridad regional precisó que, a partir de estas disposiciones, solo se autorizará la incorporación de personal y la contratación de bienes o servicios que resulten estrictamente indispensables y que estén contemplados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA). “Vamos a incorporar personal y autorizar compras de servicios o de bienes únicamente cuando sean indispensables (…) necesitamos destinar esos recursos al cierre de nuestros programas”, advirtió Sánchez.

Como parte de las acciones de transparencia, el GRA dispuso la implementación obligatoria de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (PLADICOP-OSCE) en las compras menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 44 mil 500 soles. Esta medida buscaría prevenir prácticas irregulares como el direccionamiento de proveedores, el fraccionamiento de adquisiciones y otras inconductas funcionales.

Asimismo, se informó que las contrataciones estarán alineadas de manera estricta a los planes institucionales y al presupuesto aprobado, priorizando únicamente aquellos bienes y servicios esenciales para la operatividad y ejecución de los proyectos regionales.

Sin embargo, en los tres años de gestión, los dirigentes de diferentes sindicatos denunciaron más de una vez que, el Gobierno Regional de Arequipa se convirtió en una “agencia de empleo” para la contratación de allegados e incluso los amigos de los hijos del gobernador.

