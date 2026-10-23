Auto se incendia y conductor queda lesionado en Mollendo, Arequipa

Un automóvil quedó envuelto en llamas al mediodía de hoy, cuando subía por la calle Atahualpa, en el ingreso al sector de Alto Las Cruces, en Mollendo, provincia de Islay. El conductor habría sufrido quemaduras leves en las manos y los brazos.

Ante la emergencia, los vecinos de la zona intentaron apagar el fuego con el uso de baldes de agua.

Dos unidades de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Islay acudieron al lugar y apoyaron en las labores para controlar el siniestro. Posteriormente, llegaron los bomberos, quienes extinguieron las llamas.

De acuerdo a la información preliminar, el incendio habría sido causado por un cortocircuito en el vehículo. El conductor recibió atención inicial de la Ambulancia Municipal debido a las quemaduras que habría sufrido.