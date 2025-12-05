La autoridad Autónoma de Majes (Autodema) tiene dos camionetas Mazda BT-50 de placa EGU-919 y EGU-900 inoperativas en el taller desde el 2023 que no repara por “falta de presupuesto”, pese a que los daños son posibles de resolver, al tratarse de la pérdida de de comunicación con sensores, interrupción en el circuito de la bujía, entre otros.

Sin embargo, la entidad ha preferido gastar 292 mil 250 soles en alquiler de camionetas de abril a noviembre de este año, en tanto que las unidades malogradas siguen en el taller desde enero y octubre del 2023, respectivamente.

Según el informe, del Órgano de Control Institucional (OCI), se hizo al menos 24 procesos de alquiler, pagando desde 3 mil 960 soles hasta 19 mil 880 soles por proveedor. Este último es el caso del alquiler a Novacorpss Innova Ingeniería E.I.R.L. el 29 de octubre de 2025.

Una de las personas que alquiló 4 veces su vehículo fue Albert Luis Yana Quispe, por un costo total de 62 mil 500 soles.

FRACCIONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE VEHÍCULOS

A esta situación se suma otra irregularidad. Autodema fraccionó el servicio de mantenimiento preventivo de vehículos en 42 contrataciones menores a las 8 UIT, por un total de 94 mil 904 soles, pese a que el servicio ya estaba programado en un concurso público valorizado en 118 mil 778 soles. Además, el área de Transportes de Autodema contaba con un Plan de Mantenimiento Preventivo, en el cual incluía el mantenimiento total de los vehículos de marzo a diciembre con un costo estimado de 181 mil 512 soles.

Para el OCI, Autodema tendría una mala planificación, ausencia de criterio técnico, mal uso de los recursos del Estado, además de infringir la Ley de Contrataciones, afectar la transparencia de los procesos, al fraccionar el mantenimiento de los vehículos.

AÑOS Vehículos almacenados desde 2023.

Presupuesto

Autodema tuvo un presupuesto modificado de 2 millones 605 mil soles para gastos de contratación de servicios.

