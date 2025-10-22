El Órgano de Control Institucional (OCI) del Proyecto Especial Integral Majes Siguas–Autodema informó que la entidad no remitió la documentación solicitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) en el marco de un procedimiento sancionador contra la empresa Vizua Inversiones E.I.R.L. El hecho fue detallado en el Informe de Orientación de Oficio N.° 028-2025-OCI-0617-SOO.

De acuerdo con el documento, el Tribunal de Contrataciones Públicas del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) notificó a Autodema mediante la cédula N.° 120702/2025.TCP, con fecha 8 de agosto de 2025, para que remitiera información vinculada al expediente N.° 04164-2023-TCE. Este procedimiento se inició por una denuncia presentada por Autodema contra la mencionada empresa, por presuntamente haber contratado con el Estado estando impedida y por presentar información inexacta.

REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL A UTODEMA

El Tribunal solicitó a Autodema un informe técnico legal que detallara la procedencia de las infracciones denunciadas y la responsabilidad del proveedor, así como documentos como la orden de compra, constancia de recepción, cotizaciones, declaraciones juradas y otros sustentos relacionados con la orden de servicio N.° 972-2022, emitida el 22 de noviembre de 2022. También pidió identificar y adjuntar los documentos presuntamente falsos o adulterados.

De acuerdo al portal de Proveedores, la empresa cuyo socio y representante de la empresa es Dennys Paul Zúñiga Herrera, prestó servicio en el año 2022 por la suma de 4 mil 995 soles para el servicio de “mano de obra en general para limpieza y mantenimiento del área de cafetería”.

Según el informe, la notificación fue recibida por Autodema el 14 de agosto de 2025 y derivada al jefe de la Unidad de Administración el 18 de agosto, mediante proveído de la Gerencia Ejecutiva. Posteriormente, el 7 de octubre, el OCI remitió un nuevo oficio, N.° 000664-2025-CG/OC0617, reiterando el pedido de atención al jefe de la Unidad de Administración. Sin embargo, al cierre del periodo de evaluación, Autodema no había enviado la información solicitada al Tribunal de Contrataciones Públicas.

La entidad debía responder antes del 29 de agosto de 2025, pero no lo hizo ni siquiera tras el oficio de reiteración del 7 de octubre.

