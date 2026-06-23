Autorizan modernización del almacenamiento de minerales en el puerto de Matarani

El Terminal Portuario de Matarani, ubicado en Arequipa, recibió la aprobación ambiental para ejecutar mejoras en su sistema de almacenamiento de minerales, una intervención que demandará una inversión superior a US$ 1 millón y permitirá incorporar nuevas operaciones sin que esto signifique aumentar la capacidad autorizada del terminal.

La autorización fue otorgada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) mediante la Resolución Directoral N.° 00067-2026-SENACE-PE/DEIN, emitida el 17 de junio de 2026. El documento aprueba el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado por Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur), operador del Terminal Portuario de Matarani, ubicado en la provincia de Islay.

El proyecto contempla la instalación de un secador infrarrojo en el Sistema de Minerales C y la incorporación de nuevas cargas que podrán ser atendidas en esa infraestructura. De acuerdo con la evaluación ambiental, estas modificaciones no implicarán un incremento en la capacidad operativa previamente autorizada para el terminal, sino que buscan optimizar el manejo y almacenamiento de minerales mediante mejoras tecnológicas.

La inversión prevista supera el millón de dólares y el expediente obtuvo la opinión técnica favorable y vinculante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), requisito para la aprobación del instrumento ambiental.

El Informe Técnico Sustentatorio es el mecanismo que permite aprobar modificaciones o ampliaciones de proyectos cuando estas generan impactos ambientales no significativos o corresponden a la incorporación de nuevas tecnologías, sin requerir un nuevo estudio ambiental de mayor complejidad.

CONCESIÓN DEL PUERTO SE AMPLIÓ POR 30 AÑOS

La autorización se produce en el contexto del proceso de modernización del Terminal Portuario de Matarani. Cabe recordar que en noviembre de 2025, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), suscribió con Tisur la Adenda N.° 5 del contrato de concesión del puerto.

Según el Decreto Supremo N.° 015-2025-MTC, amplía la concesión por 30 años y contempla inversiones por US$ 700 millones. El objetivo es ejecutar nuevas obras para fortalecer la infraestructura portuaria y atender el crecimiento proyectado de la carga proveniente de los proyectos mineros del sur del país, así como de las exportaciones agroindustriales.

Con la reciente aprobación del Senace, Tisur queda habilitada para ejecutar estas mejoras específicas en el Sistema de Minerales C, como parte del proceso de modernización previsto para uno de los principales terminales portuarios del sur del Perú.