Más de 500 familias de los sectores de Chapi y Tasata, en el distrito de Polobaya, esperan que el proyecto de electrificación termine en el menor tiempo posible. La obra, valorizada en S/ 6,9 millones, contempla la instalación de redes de distribución primaria y secundaria, subestaciones eléctricas y alumbrado público.

En esta etapa, los trabajos se concentran en el izado de postes en el tramo que conecta Polobaya con Chapi y Tasata. Uno de los componentes principales del proyecto es la implementación de un sistema trifásico, que permitirá un suministro de energía con mayor capacidad y estabilidad para atender la demanda de los pobladores y de las actividades productivas de la zona.

La nueva infraestructura eléctrica favorecerá el funcionamiento de pequeños negocios, talleres, aserraderos y otros emprendimientos locales. Asimismo, se prevé un impacto positivo en el entorno del Santuario de la Virgen de Chapi, uno de los principales destinos de peregrinación de la región.

Según el cronograma de ejecución, en las próximas semanas se iniciará el tendido de cables y la instalación de los equipos necesarios para la puesta en operación del sistema eléctrico, trabajos que forman parte de la fase final del proyecto.

Con esta intervención se busca reducir las limitaciones de acceso a un servicio básico esencial y generar mejores condiciones para los pobladores.