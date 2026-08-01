La capitana del equipo de básquet U15 de la Unidad Vecinal, María Gracia Vegas Garcés, con apenas 13 años, alcanzó uno de los mayores reconocimientos del Torneo Nacional de Clubes que se realizó en Trujillo, al ser elegida como la “Mejor Escolta” e integrar el Quinteto Ideal de la categoría Damas, reservado para las cinco mejores jugadoras del campeonato.

Gracias a sus destacadas actuaciones, María Gracia estuvo en el Quinteto Ideal. Este reconocimiento reafirma el trabajo formativo que viene desarrollando el Club Unidad Vecinal en el deporte de las canastas, siendo una de las instituciones históricas del baloncesto piurano, cuyos jóvenes talentos continúan dejando en alto la camiseta verde en competencias nacionales.

PUEDES VER: Entrenador cubano Pedro Cobarrubia: “Quiero hacer resurgir el básquet en Piura”

LAS MEJORES

El Quinteto Ideal quedó conformado por Anita Ruiz (Ferreyros), como base; María Gracia Vega (Unidad Vecinal de Piura), como escolta; Dulce Aliaga (Lions Trujillo), como alera; Sofía Rebaza (Lions Trujillo), como ala pívot; y Sofía Escobedo (Leonas), como pívot, quienes sobresalieron por su rendimiento y regularidad a lo largo del certamen.

María Vegas se convirtió, además, en la primera deportista de la Unidad Vecinal en alcanzar esta distinción nacional, confirmando su enorme proyección dentro del baloncesto peruano. A pesar de su corta edad, demostró madurez, talento y personalidad durante todo el torneo, siendo una de las figuras más destacadas.

De esta manera, este club enaltece al baloncesto piurano y hoy celebra el crecimiento de una de sus principales promesas, que ya se posiciona entre las mejores del país en la categoría U15, dejando en alto el nombre de Piura y proyectándose como una de las figuras con mayor futuro en el básquet femenino nacional.

MIRA ESTO: Piura: Club Unidad Vecinal formará cantera de jugadores de básquet

EL EQUIPO

Este logro también pertenece a todas las jugadoras del club Unidad Vecinal, quienes, con su esfuerzo diario, espíritu de equipo y compromiso, hicieron posible una destacada participación en el torneo.

Asimismo, este reconocimiento es fruto al trabajo silencioso y perseverante de quienes formaron y forman parte del proceso deportivo: los entrenadores dirigidos por Pedro Cobarrubia que orientan y forman con paciencia y exigencia; las familias, cuyo apoyo incondicional es fundamental; y todas las personas que acompañan el crecimiento humano y deportivo de estas jóvenes basquetbolistas.

Integraron además el equipo: Valentina Flores, Antonela Delgado, Luciana Espino, Luciana Salazar, Verónica Guerrero, Mía Pingo, Daniel Lázaro, Gabriela Pajares y Fiorela Marky.