La escena de muerte montada en los exteriores del establecimiento “3G Carwash” de Miraflores habría tenido un actor principal: el venezolano conocido con el apelativo de “Axce”. Era el objetivo de los sicarios que llegaron hasta el local de la calle Sánchez Trujillo, habrían tenido la misión de liquidarlo; sin embargo, logró escapar y quienes terminaron asesinados fueron sus presuntos custodios, Jesús Enriques Martínez Misel y David de Jesús Guacaran Salazar.

De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento, los tres llegaron al establecimiento en el auto Hyundai blanco de placa V3V-254 para que la unidad sea lavada. “Axce” era un cliente habitual y mientras permanecía al interior, Jesús y David estaban parados afuera. A las 5:15 de la tarde y casi una hora después de su ingreso, aparecieron sus atacantes.

FEROCIDAD EN ATAQUE

Los sicarios llegaron en una motocicleta lineal y en un auto Kia Picanto rojo de placa Z6U-151 que se detuvo en la esquina de la intersección de las calles Teniente Rodríguez con Sánchez Trujillo. Luego descendieron dos sujetos del auto, caminaron unos pasos y abrieron fuego directamente contra los jóvenes extranjeros.

La violencia del ataque quedó marcada por los 75 casquillos, 13 proyectiles y siete fragmentos de proyectil encontrados en el lugar. La necropsia realizada a las víctimas durante la mañana de ayer en el Instituto de Medicina Legal, determinó que cada uno recibió más de 20 impactos de bala de los calibres 9 mm y 380.

Durante la balacera “Axce” logró esconderse al interior del auto. Luego, tras la fuga de los sicarios, salió raudamente del local arrollando a Jesús Martínez para retirarse de la zona con dirección a Paucarpata. La mañana de ayer el auto de placa V3V-254 empleado por el extranjero, fue encontrado sin el faro izquierdo, el autoradio y otras partes en la zona de El Gran Chaparral, en Alto Selva Alegre. Los investigadores sospechan que fue desmantelado para simular un robo con la intensión de que no sea relacionado con el doble crimen.

VEHÍCULO CLONADO

El alcalde de Miraflores, German Torres, informó que las cámaras de seguridad en su distrito permitieron identificar la ruta que emplearon los sicarios antes, durante y después del ataque así como las características del auto que utilizaron para su desplazamiento.

Las imágenes fueron proporcionadas a la Policía y de acuerdo con lo manifestado por el burgomaestre, debieron servir para capturar a los hampones en menos de 24 horas. Sin embargo, las diligencias hechas por la Policía establecieron que la placa de la unidad era clonada, el verdadero vehículo se encuentra circulando en la ciudad de Lima.

Una de las líneas de investigación es que “Axce” pudo haber sido “centrado” antes del ataque. Es decir, que alguien habría alertado a los sicarios sobre su presencia en el lavadero de autos. Las pesquisas advierten que el venezolano, ahora no habido, sería una persona conocida en Miraflores, ya que vivía cerca del carwash del que era un cliente habitual y, además, el auto que usaba lo alquilaba desde hace poco mas de un mes a un peruano que lo esta comprando de otro.

Se presume que el venezolano estaría inmerso en la trata de blancas, trasladando a mujeres a los lugares señalados por clientes habituales y ese habría sido el conflicto con sus rivales. Tanto “Axce” como los fallecidos tenían su documentación en regla y vivían en Arequipa desde hace más de un año.

VECINOS PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Tras el violento ataque, los vecinos de Miraflores exigen mayor patrullaje, presencia policial permanente y la instalación de un Puesto de Auxilio Rápido que permita responder ante nuevas emergencias. desde la municipalidad se indicó que en dos meses y medio se pondrá en funcionamiento de todas las cámaras de seguridad instaladas.