El Ministerio de Salud (Minsa) emitió recomendaciones preventivas luego de confirmarse casos de la enfermedad de manos, pies y boca en cuatro instituciones educativas de Lima Metropolitana.

La enfermedad es causada por el virus Coxsackie, altamente contagioso entre menores de edad, especialmente en espacios cerrados y de convivencia escolar.

El doctor César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, señaló que el manejo oportuno en colegios y hogares es fundamental para evitar una mayor propagación del virus.

“El manejo adecuado en el entorno escolar y familiar es clave para frenar su propagación”, indicó el especialista.

Protocolos recomendados en colegios

El Minsa aclaró que, por el momento, no se recomienda el cierre de colegios, aunque sí la aplicación estricta de medidas de prevención y control.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Aislamiento preventivo

Si un estudiante presenta fiebre o lesiones cutáneas, debe ser separado inmediatamente del grupo y los padres deben ser notificados para su traslado al hogar.

Permanencia en casa

Los menores diagnosticados con la enfermedad deben permanecer en aislamiento domiciliario durante siete días, periodo en el que el virus presenta mayor capacidad de contagio.

Higiene y ventilación

El Minsa recordó que el virus puede permanecer en superficies de uso frecuente como carpetas, juguetes y manijas de puertas. Por ello, recomendó:

Lavado frecuente de manos

Desinfección constante de superficies

Ventilación permanente de aulas

Recreos y cafeterías

Para reducir el contacto entre escolares, se sugirió disminuir el tiempo de recreo y organizar el ingreso a cafeterías por turnos para evitar aglomeraciones.

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Cuidados recomendados en el hogar

Cuando el virus ya está presente en casa, el objetivo principal es evitar el contagio a otros miembros de la familia y facilitar la recuperación del menor.

Alimentación blanda y fría

Debido a las lesiones bucales que provoca la enfermedad, el especialista recomendó ofrecer alimentos licuados o suaves, evitando comidas saladas o irritantes.

Productos como gelatina o yogurt pueden ayudar a aliviar la molestia al tragar.

Hidratación constante

El Minsa advirtió que la deshidratación es una de las complicaciones más frecuentes, por lo que es importante mantener una adecuada ingesta de agua.

Limpieza y manejo de residuos

También se recomendó reforzar la limpieza de superficies y extremar cuidados con pañales en bebés, utilizando guantes y bolsas cerradas para desechar residuos.

Minsa pide evitar la automedicación

El doctor César Munayco exhortó a los padres de familia a acudir a un establecimiento de salud ante fiebre persistente o síntomas severos.

Asimismo, pidió evitar la automedicación y recordó que el diagnóstico profesional es esencial para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones.