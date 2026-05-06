Un hombre de 75 años falleció tras ser atropellado por un miniván en la avenida Lima, a la altura del centro comercial MegaPlaza de Villa El Salvador, en el distrito de Villa María del Triunfo.

El adulto mayor se dirigía a su centro de trabajo en el Mercado Villa Alejandro, donde laboraba como costurero, cuando ocurrió el fatal accidente.

La hija del fallecido manifestó que considera que el accidente pudo deberse a la poca visibilidad en la avenida, ocasionada por la gran cantidad de vehículos que se estacionan en el paradero a la espera de pasajeros.

“Seguro ha estado acá un ‘Chino’ (bus) detenido y le ha quitado la visibilidad, y él ha cruzado y ha venido la miniván y lo ha atropellado. Le ha quitado la vida”, declaró a RPP.

Cabe señalar que el anciano fue identificado como Nolberto Tutimaquillo Taipe, de 75 años.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente y acordonaron la zona para realizar las diligencias preliminares.

Por su parte, el conductor del miniván fue conducido a la Comisaría PNP José Gálvez, donde quedó a disposición para las investigaciones correspondientes.