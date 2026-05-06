Dos delincuentes asaltaron una combi de transporte público y, durante su fuga, provocaron un aparatoso accidente de tránsito a la altura de la curva de acceso a la Panamericana Norte, en el distrito del Rímac.

Los delincuentes abordaron la unidad haciéndose pasar por pasajeros y, luego, sacaron un arma de fuego para amenazar al conductor, a la cobradora y a los pasajeros, a quienes obligaron a descender de la unidad.

“Uno subió adelante y el otro se quedó en (el asiento) reservado. (...) Sacaron su pistola por la ventana e hicieron como dos o tres disparos hacia el aire”, declaró a RPP la propietaria de la combi, quien trabajaba como cobradora.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes agredieron al conductor porque se resistía a bajar de la combi. Posteriormente, aceleraron y se llevaron la unidad.

En plena huida, los delincuentes perdieron el control de la combi y ocasionaron un violento accidente de tránsito. Según los testigos, la unidad se despistó, volcó y finalmente chocó contra un miniván particular.

Pese al fuerte impacto, ambos delincuentes lograron salir por sus propios medios de la combi y huyeron corriendo del lugar.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo de búsqueda y captura, en el que lograron intervenir a un presunto implicado; no obstante, la propietaria de la combi señaló que no lo identificó como uno de los autores del asalto.