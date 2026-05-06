La Policía Nacional detuvo a dos mujeres que presuntamente integrarían una banda criminal dedicada al robo bajo la modalidad conocida como “pepeo”, la cual consiste en dopar a las víctimas con medicamentos o somníferos. Dicha intervención ocurrió en el distrito de Santa Anita.

Las mujeres fueron intervenidas cuando intentaban huir tras haber dejado inconscientes a dos hombres en un hotel ubicado en la calle Las Perdices.

Según el coronel Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, las intervenidas captaban a sus víctimas en discotecas de la zona.

“Estas mujeres acudían a las discotecas y centros nocturnos a poder ubicar a sus víctimas, que reuniera las características y los requisitos para poder ellas llevarlos a los hostales. Personas que tenían dinero o celulares de alta gama y que se les veía que estaban tomando ya cierta cantidad de licor, en la cual ya no estaban en un estado normal, sino ya un poco ebrios. Les proponían salir de la discoteca para dirigirse a estos hostales, para poder tener algún tipo de relación más íntima”, expresó el coronel a RPP.

De acuerdo con investigaciones policiales, una de las detenidas tendría formación en el área de la salud, por lo que presuntamente era la encargada de administrar los fármacos a las víctimas.

Por su lado, la otra mujer se encargaba de sustraer el dinero y las pertenencias de las víctimas, incluso accediendo a sus cuentas bancarias.

Durante el operativo, los agentes decomisaron cuatro celulares y 14 pastillas que, al parecer, serían ansiolíticos empleados para dopar a las víctimas.

Luego de la intervención, las mujeres fueron conducidas al módulo de flagrancia de San Juan de Lurigancho.