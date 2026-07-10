El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$ 77,2 millones para financiar un ambicioso programa de inversiones que busca fortalecer el corredor turístico Arequipa-Colca, mediante la ejecución de 33 proyectos de infraestructura, accesibilidad y mejora de servicios en las provincias de Arequipa y Caylloma.

Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la iniciativa contempla una inversión total de S/ 331 millones. Del monto, S/ 262 millones serán financiados por el organismo internacional, mientras que el Estado peruano aportará S/ 69 millones como contrapartida.

Las obras estarán orientadas a mejorar la experiencia de los visitantes y aumentar la competitividad de uno de los principales destino turístico del sur del país. De acuerdo al Gobierno Regional de Arequipa, la cartera de inversiones incluye 10 proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, nueve iniciativas para fortalecer los servicios turísticos, siete obras de conectividad vial hacia los principales atractivos, cinco proyectos de agua y saneamiento, además de dos intervenciones en ambiente y salud.

Según el director de División del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Ariel Yepez, el programa representa un nuevo modelo de desarrollo regional al integrar inversiones de distintos sectores para fortalecer el corredor Arequipa–Colca. Esta estrategia permitirá impulsar la inversión privada, crear empleos de calidad y ampliar las oportunidades económicas para las comunidades del sur del país.

El proyecto será ejecutado por el Gobierno Regional de Arequipa, con asistencia técnica del Mincetur, y es considerado uno de los primeros programas de inversión multisectorial del país. De acuerdo con el Banco Mundial, este modelo podría replicarse en otras regiones por su enfoque integral de desarrollo territorial.

Tras la transferencia del crédito económico, los gobiernos locales deben elaborar los expedientes técnicos de cada uno de los proyectos para la posterior ejecución.