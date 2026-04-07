La lucha por su vida de una recién nacida de apenas 13 días, mantiene en vilo al personal médico del hospital Honorio Delgado Espinoza. Tras recibir una transfusión de sangre mediante una orden judicial, su estado de salud es crítico y su evolución, por ahora, es incierta.

El subdirector del hospital, Omar Barreda, informó que la menor enfrenta un cuadro extremadamente delicado, marcado por cuatro diagnósticos severos como son una infección generalizada, postoperatorio de peritonitis, anemia severa e intestino corto. Esta combinación de factores ha obligado a mantenerla en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatal, donde se encuentra con ventilación mecánica, tratamiento antibiótico de amplio espectro y monitoreo constante.

Cabe recordar que, la bebé recibió una transfusión de sangre por orden judicial, ya que sus padres, por cuestiones de creencia, se negaron al procedimiento. Barreda precisó que la menor podría permanecer entre cinco a siete días más en estado crítico, dependiendo de su respuesta al tratamiento. Posteriormente, de mostrar signos de mejoría, requerirá un periodo adicional de entre 20 y 30 días en la UCI neonatal para su recuperación.