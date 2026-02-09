La intensa nevada que afecta al distrito de Andagua, en la provincia de Castilla, ha dejado aisladas a dos familias con seis menores de edad, entre ellos un bebé de un año y ocho meses que presenta complicaciones respiratorias y no ha podido ser evacuado debido al colapso de la vía de acceso.

El deshielo de la nieve ha generado pequeños riachuelos que se han convertido en huaicos, formando zanjones que impiden el paso vehicular hacia el anexo de Urahuasto. Las autoridades locales, personal de salud y efectivos policiales intentaron llegar a la zona, pero tuvieron que retroceder ante el peligro que representa el estado de la carretera y las condiciones climáticas extremas.

Carretera boqueada en Andagua debido a nieve y deslizamientos (Foto: Difusión)

Sobre esta situación, la consejera regional Natividad Taco advirtió que, pese a las coordinaciones realizadas desde el viernes, no se ha logrado una intervención efectiva del COER regional, debido a exigencias administrativas y a la falta de maquinaria operativa. Señaló que el cargador frontal disponible en el distrito de Tipán no cuenta con combustible ni condiciones óptimas, y que la maquinaria necesaria es una excavadora, actualmente inexistente en la zona.

Asimismo, indicó que el centro de salud del distrito mostró disposición para atender la emergencia, pero no continuó su recorrido debido a que la vía se encuentra intransitable, quedando a varias horas de caminata del anexo afectado.

Ante la falta de una respuesta inmediata, se realizan coordinaciones con la Policía de Alta Montaña, especializada en rescates en zonas de difícil acceso, con el fin de concretar la evacuación de los menores afectados.

