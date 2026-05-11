Bebés prematuros sin nutrición vital en hospital Honorio Delgado de Arequipa

Aproximadamente 12 bebés prematuros internados en el hospital Honorio Delgado de Arequipa se encuentran sin acceso a la Nutrición Parenteral Total (NPT), un tratamiento vital para su recuperación, debido a una deuda con el IREN Sur.

La situación fue denunciada por Beatriz Arisaca, madre de uno de los recién nacidos afectados, quien explicó que su hijo nació a las 28 semanas de gestación a causa de una preeclampsia y actualmente presenta anemia, desnutrición severa y bajo peso.

“Mi bebé necesita nutrientes para ganar masa muscular y subir de peso. Solo recibió Nutrición Parenteral Total durante ocho días y luego ya no hubo”, señaló la madre.

Según explicó, el menor es uno de los casos más delicados debido a las complicaciones pulmonares que presenta. “Su pulmón está como el de un adulto mayor”, manifestó.

La mujer aseguró además que existen otros 11 recién nacidos en condiciones similares dentro del hospital, todos dependientes de este soporte nutricional especializado para continuar con su tratamiento.

De acuerdo con la denuncia, el IREN Sur habría comunicado que no continuará abasteciendo la Nutrición Parenteral Total mientras el hospital Honorio Delgado no cancele la deuda pendiente.

Ante esta situación, la madre pidió a la dirección del nosocomio a intervenir de manera urgente para evitar mayores riesgos en la salud de los menores.

“Que traten de solucionar este problema de la nutrición parenteral, porque está atentando contra la vida de mi bebé y de otros bebés prematuros”, exhortó.

Asimismo, indicó que acceder a este tratamiento en una clínica privada resulta prácticamente imposible para muchas familias, ya que el costo bordearía los 400 soles diarios y el tratamiento debe aplicarse por al menos 10 días para generar resultados favorables.