La relación entre Pamela López y Paul Michael habría llegado a un momento crítico dentro de ‘La Granja VIP’. Ante este panorama, Gabriela Herrera contó que la psicóloga del programa le recomendó a la empresaria terminar su relación con el cantante tras los constantes conflictos; no obstante, la trujillana rechazó rotundamente la sugerencia.

La revelación salió a la luz luego de una semana cargada de enfrentamientos y tensos cruces entre la pareja. Uno de los episodios que más impacto generó fue la insinuación de Paul Michael sobre un presunto acercamiento de Pamela López con Diego Chávarri en el baño, situación que desencadenó una nueva crisis emocional frente a todos los participantes del reality.

Durante una conversación con Mónica Torres, tras la reciente reconciliación de Pamela López y Paul Michael, Gabriela Herrera fue tajante al referirse al efecto que las constantes peleas de la pareja generan dentro del grupo.

La bailarina reveló que habló con ambos para hacerles notar que sus conflictos no solo los perjudican a ellos, sino también al resto. “ Ustedes discuten y qué bueno sería que solo les afectara a ustedes. Cargan al resto ”, expresó.

Con visible incomodidad, Gabriela le pidió a Pamela y a Paul que afronten sus conflictos sin involucrar al resto de participantes. Según recordó la bailarina, las constantes reconciliaciones y discusiones de la pareja terminaron desgastando al grupo.

“ Ustedes tienen que tomar una decisión de sus cosas, porque ya de verdad ese tipo de situaciones que se pelean, se amistan, se pelean… ya cansa y agota al equipo también. Cada uno tiene sus problemas y eso es un problema de a gratis, extra, para nosotros ”, sostuvo.

Luego, Herrera sorprendió al contar la recomendación que habría recibido Pamela López por parte de la psicóloga del reality. De acuerdo con su versión, la especialista le aconsejó poner fin de manera definitiva a su relación con Paul Michael; sin embargo, la empresaria decidió ignorar la sugerencia.

“ Ayer Pamela fue con la psicóloga y le dijo que cortara y le valió dos hectáreas. Ella dijo que no ”, afirmó.

La bailarina dijo que, inicialmente, Pamela e manifestó su intención de terminar la relación con Paul Michael. No obstante, posteriormente cambió de postura al sentir que estaban intentando influir en sus decisiones personales.

“ O sea, me dijo que lo iba a hacer y después me dijo: ‘No, ¿por qué lo voy a hacer? Si eso es lo que ellos quieren. Me están manejando, tratando de manejar las cosas como quieren’ ”, relató.

En medio de esta situación, Gabriela Herrera contó que decidió acercarse a Pamela López para hablarle con sinceridad y desde una posición ajena al conflicto, buscando que reflexionara sobre la seriedad de lo que estaba ocurriendo.

“ Yo le digo: ‘Mira, yo te doy un punto de vista desde afuera y te digo una cosa: lo que se vio ayer ya fue bastante. Te hablo en serio. A todo lo anterior, lo de ayer fue demasiado. Nunca te había visto así. Y si eso es lo que tú quieres en tu vida…’ ”, finalizó.