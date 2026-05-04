La Sociedad de Beneficencia de Arequipa (SBA) inició acciones para recuperar 16 oficinas ocupadas por dependencias del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), tras casi 40 años sin pago de alquiler. Así lo dio a conocer el gerente general, José Arce Paredes, quien confirmó que ya cuentan con una sentencia de primera instancia que ordena la restitución de los espacios.

Los ambientes, actualmente en uso por la Red de Salud Arequipa Caylloma, permanecen ocupados desde 1989 sin generar ingresos para la institución. “Ya hemos vencido, tenemos una sentencia de primera instancia en la cual se reconoce que tienen que retornar a estas 16 oficinas”, precisó.

Arce señaló que, de confirmarse el fallo en segunda instancia, se ejecutará el desalojo de las oficinas, al tratarse de un mandato judicial. Añadió que la recuperación de estos espacios permitirá generar recursos para sostener programas sociales dirigidos a población vulnerable.

El gerente explicó que la deuda acumulada por estos espacios bordea el millón de soles solo en alquileres, monto que asciende a casi dos millones de soles si se suman las indemnizaciones. “Solo en alquiler es casi un millón de soles y con la indemnización llega a los dos millones y hay sentencia”, precisó.

Asimismo, indicó que la prioridad institucional es recuperar los predios para destinarlos a fines sociales. “Tenemos que priorizar a los niños, a los adultos mayores (…) no recibimos presupuesto del gobierno regional ni de otras entidades, nos sostenemos con nuestros propios ingresos”, sostuvo.

El funcionario también cuestionó la falta de acuerdos pese a las gestiones realizadas con autoridades regionales. “Conversamos en su momento con el gobernador y diferentes gerentes, pero no hubo una respuesta positiva, entonces hemos continuado el proceso”, afirmó.

Arce advirtió que, una vez recuperados los inmuebles, se exigirá el pago de la deuda acumulada. “Primero restituir a través del lanzamiento y luego tienen que cancelar la deuda, la deuda se tiene que honrar”, puntualizó, advirtiendo que el proceso continuará hasta recuperar plenamente los bienes de la Beneficencia.