Criminalidad imparable. Un agente del Serenazgo de Lima fue acuchillado por dos presuntos extorsionadores a la altura del paradero del Mercado de Flores de Piedra Liza, en el Rímac, cerca de la medianoche.

El ataque fue confirmado por la comuna metropolitana, a través de comunicado.

La entidad municipal precisó que el sereno -perteneciente a la Unidad de Operaciones Especiales- fue interceptado por los delincuentes cuando había acabado su servicio y se dirigía a su domicilio.

Producto del ataque, el sereno resultó con múltiples lesiones, raspones, un golpe en el labio y un corte en el lado derecho del hombro, pues lo atacaron con armas blancas, confirmó el municipio.

“Actualmente, el sereno viene siendo atendido por médicos especializados en una clínica local. Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo se le brindará todo el apoyo que requiera hasta su total recuperación”, señaló la comuna metropolitana.

Hasta el cierre de esta edición, el agente se recuperaba de sus dolencias. No se informó sobre mayores complicaciones en su salud.

Extorsión

Aunque las investigaciones están en curso, la Municipalidad de Lima adelantó detalles del condenable ataque.

“De acuerdo con las primeras indagaciones, los agresores serían presuntos extorsionadores que operarían en la zona del Mercado Central y Mesa Redonda, hecho que estaría relacionado con los operativos que viene ejecutando la Municipalidad de Lima a través de su personal de UNOES y otras áreas contra el comercio informal”.

Cabe recordar que horas antes del ataque, la comuna había desplegado un nuevo operativo contra la informalidad en la cuadra 10 del jirón Huanta, donde se de detectó un almacén que operaba sin autorización municipal.

El personal municipal impuso una sanción ascendente a los 22 000 soles contra los propietarios del negocio.