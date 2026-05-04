El abogado de los peruanos en Rusia, Percy Salinas informó que este lunes seis connacionales retornán al país luego de haber estado en territorio ruso, donde habrían sido llevados tras recibir ofertas laborales. Según versiones de sus familiares, los compatriotas terminaron en el frente del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El representante legal de los allegados confirmó en RPP que el arribo está programado para la tarde en un vuelo comercial procedente de Estambul, Turquía. La operación de retorno se realiza con coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cómo llegaron los peruanos a Rusia?

De acuerdo con los familiares, los peruanos habrían firmado contratos para desempeñarse en labores de seguridad, aseo o cocina en Rusia. Sin embargo, aseguran que fueron trasladados a escenarios de combate sin contar con una preparación militar previa.

Estas versiones han sido recogidas por la defensa legal de las familias. El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades consulares.

Estado de salud de los retornantes

La defensa legal de los familiares informó que los ciudadanos presentan afectaciones físicas tras su permanencia en la zona de conflicto. Entre los cuadros reportados figuran deshidratación severa y pérdida de peso.

Otra de las graves consecuencias que denunciaron, son las secuelas psicológicas por la experiencia vivida. Por ello, serán evaluados médicamente al llegar al país.

Al arribar a Lima, los retornantes serán trasladados de inmediato a centros de salud. El objetivo es estabilizar su condición y realizar evaluaciones especializadas.

Posteriormente, se prevé que brinden su testimonio sobre lo ocurrido en Rusia. Las declaraciones se realizarán cuando su estado de salud lo permita.

Repatriación en curso

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el sábado 2 de mayo que el retorno no se limita a este grupo de personas. En total, se ha previsto la repatriación de 18 ciudadanos en las próximas semanas.

Además, se precisó que otros peruanos aún permanecen a la espera de ser trasladados al país. Las gestiones continúan en coordinación con las autoridades correspondientes.

📄Comunicado de Prensa 015-26: 18 connacionales retornan al Perú desde Rusia con apoyo de nuestra Embajada y Sección Consular.



👉https://t.co/qm2qPlHqxV pic.twitter.com/Ehcbot0XM2 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 3, 2026