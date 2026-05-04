Una joven de 18 años fue herida durante una balacera registrada en el asentamiento humano Costa Azul, en Ventanilla. El ataque ocurrió en horas de la noche y generó alarma entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Ariana Huamaní Martínez y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano. Su estado de salud permanece en condición reservada.

Ataque ocurrió en plena vía pública

La joven se encontraba conversando con un amigo cerca de una losa deportiva cuando fueron sorprendidos por sujetos armados. Ambos intentaron reaccionar, pero quedaron expuestos al ataque.

Los agresores realizaron varios disparos antes de huir del lugar. El acompañante logró escapar mientras la joven resultó herida en el pie.

La víctima se desvaneció tras recibir impactos de bala y fue auxiliada por vecinos de la zona. Minutos después, fue llevada de emergencia a un hospital de Ventanilla.

Hasta el cierre de esta nota, la joven permanece bajo observación médica mientras los especialistas evalúan su evolución. Asimismo, los especialistas médicos no han brindado un diagnóstico definitivo sobre su estado.

Investigación en curso

La Policía Nacional inició las diligencias para identificar a los responsables del ataque armado. El caso se mantiene en investigación sin una hipótesis confirmada.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán fundamentales para reconstruir los hechos. Las autoridades analizan las imágenes para ubicar a los implicados.

El ataque generó temor entre los residentes del asentamiento humano Costa Azul. Los vecinos reportan un incremento de hechos delictivos en las últimas semanas.

Ante ello, solicitaron mayor presencia policial en el sector para prevenir nuevos ataques. Asismismo, exigieron acciones que refuercen la seguridad en la zona.