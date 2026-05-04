El Gobierno Regional La Libertad informó que este departamento redujo su tasa de desempleo a 2.81%, demostrando que las estrategias de inserción laboral implementadas por las autoridades de turno repercutieron en el bienestar de los buscadores de empleo.

Según dijo, este resultado evidencia una tendencia decreciente en los últimos 10 años, de acuerdo con información de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) 2025.

Reducción sostenida

El análisis de la evolución histórica muestra que, tras el impacto registrado en el año 2020, cuando la tasa de desempleo alcanzó un pico de 8.70%, la región ha experimentado una recuperación progresiva del empleo.

En los años siguientes, el indicador descendió a 7.30% en 2021; 3.21% en 2022; 4.46% en 2023; 3.15% en 2024 y el 2025 alcanzó el 2.81%.

“Este resultado refleja los esfuerzos orientados a fortalecer los servicios de empleo de forma descentralizada y permanente”, precisó la gestión de la gobernadora Joana Cabrera.

Agregó que el objetivo es “mejorar la empleabilidad de la población y promover la intermediación laboral, especialmente en grupos vulnerables”.

El Gobierno Regional, asimismo, advirtió que “si bien la reducción del desempleo es un indicador positivo, aún persisten desafíos relacionados con la calidad del empleo, la informalidad laboral y la inserción laboral sostenible, por lo que se continuará impulsando acciones que consoliden estos avances”.

Economía

La disminución del desempleo es importante para mejorar la economía; sin embargo, el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites, advirtió que la incertidumbre y la alteración que está generando en la población el no conocer los resultados oficiales de las elecciones del pasado 12 de abril ha empezado a provocar un impacto negativo en la economía.

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