Cientos de conductores y pasajeros quedaron varados este martes luego de que pobladores bloquearan el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur, en protesta por la falta del servicio de agua potable. Los manifestantes exigen la presencia del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, para atender el problema que afecta a la zona.

La medida de fuerza interrumpió el tránsito en la principal vía que conecta el norte del país con las regiones de Arequipa, Puno y Cusco, generando largas filas de vehículos en ambos sentidos de la carretera.

Bloquean la Panamericana Sur en el Km. 48 por falta de agua

El origen del conflicto radica en que el Gobierno Regional de Arequipa aún no ha concretado la transferencia de la planta de tratamiento de agua a Sedapar. Debido a ello, la empresa prestadora del servicio no puede ejecutar la reparación de las redes de distribución dañadas, pese a que meses atrás se anunció el inicio de ese proceso administrativo.

Mientras la transferencia no se formalice, la responsabilidad de reparar las tuberías y restablecer el servicio de agua recae en el Gobierno Regional de Arequipa, situación que ha generado el malestar de la población.

Hasta el lugar llegó un contingente policial para resguardar el orden; sin embargo, la vía permanece bloqueada debido al riesgo que representa intervenir en la zona sin antes alcanzar un acuerdo con los manifestantes.

Los pobladores advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades regionales y una solución al desabastecimiento de agua que enfrentan.