La noche del domingo fue trágico en el distrito de Characato en Arequipa, cuando un bus de placa V7V-875 atropelló y mató a Sabino Yupanqui, un adulto mayor de 65 años. El vehículo terminó recostado en el asentamiento humano 28 de Julio, a la altura de la ladrillería Choque.

El conductor del bus Juan Macedo Chirimos, quien está afiliado al Sistema Integrado de Transportes (SIT) realizaba la ruta hacia Characato. Bryan, yerno de la víctima, informó que Sabino, quien se dedicaba al pastoreo, caminaba por un costado de la pista cuando fue impactado por el bus, que también chocó contra un poste y se despistó.

La unidad no prestaba servicio al momento del accidente, lo que evitó que más personas resultaran heridas.

“Solicito que las investigaciones se realicen conforme a la ley y con transparencia. El bus chocó con el poste mientras mi suegro caminaba al borde de la pista”, expresó Bryan.

Las investigaciones determinarán si el conductor se encontraba en estado de ebriedad, cuyos resultados del dosaje etílico se conocerán hoy y los motivos del accidente.

