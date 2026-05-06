Un accidente de tránsito se registró la madrugada de hoy en el kilómetro 628 de la Carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí en Arequipa.

El hecho involucró a un bus interprovincial de la empresa Turismo Tacna, de placa D2K-962, conducido por Efraín Saga Chambilla (41), quien se desplazaba de sur a norte. Por causas que aún son investigadas, la unidad impactó por la parte posterior a una retroexcavadora manejada por Wily Álvarez Mamani (46).

Operador y acompañante de retroexcavadora quedaron heridos, tras impacto del bus de la empresa Turismo Tacna. (Foto: Darío Román)

Producto del choque, el operador de la maquinaria pesada y su acompañante resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al centro de salud de Chala para recibir atención médica. En tanto, el conductor del bus no presentó lesiones.

Se informó además que el vehículo de transporte no llevaba pasajeros al momento del accidente, por lo que no hubo lesionados.

Efectivos de la comisaría de Chala vienen realizando las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho, que dejó cuantiosos daños materiales.