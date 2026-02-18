Un bus de transporte público que circulaba por la prolongación de la Av. Ejército, en el distrito de Cerro Colorado, impactó contra una vivienda a la altura del sector conocido como La Chopería. El accidente solo dejó daños materiales y no se reportaron personas heridas.

La vivienda afectada presentó daños en su fachada, mientras que el vehículo terminó con visibles desperfectos en la parte delantera. Según el registro de la Sunarp, el vehículo pertenece a Zenobia Huamani Surco.

Según informó la Municipalidad Provincial de Arequipa, aunque el bus llevaba el logotipo del Sistema Integrado de Transporte (SIT), oficialmente no forma parte oficialmente del sistema. La comuna precisó que la empresa presentó su expediente para obtener la acreditación correspondiente; sin embargo, este fue observado y a la fecha no fue subsanado.

La Policía inició las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo cuenta con Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y seguro contra terceros.

Por otro lado, la Municipalidad anunció que iniciará un procedimiento administrativo sancionador contra la unidad por prestar el servicio de transporte sin contar con la habilitación respectiva para prestar el servicio de transporte público.

