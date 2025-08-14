Un accidente de tránsito con daños personales y materiales se registró esta mañana en el distrito de Paucarpata en Arequipa, cuando un bus de transporte público del Sistema Integrado de Transportes (SIT) se despistó y dejó a tres personas heridas.

Entre los afectados se encuentra Paulina Paccori Inga, propietaria de la unidad, y Raúl Puma Cabana, de 50 años, quien sería el conductor. Ambos fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza por los bomberos voluntarios. Puma se encuentra en estado de trauma shock.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:00 horas, cuando el bus, que habría presentado fallas técnicas con el vaceado de frenos, comenzó su descenso desde la altura de Baños Jesús, en el grifo Chambilla. En un trayecto de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo chocó con un automóvil particular en la Avenida Jesús, dejando también herida a Katherine Málaga.

En el trayecto, el bus chocó con el auto y dejó herida a una mujer. FOTO: Pedro Torres

El bus, con placa V6E-897 y perteneciente a la empresa Señor de Luren, terminó su recorrido de forma dramática al volcarse y aplastar un inmueble de propiedad de Juan Carlos Chacón, ubicado en la calle Universitarias, Manzana Z, lote 16, a la altura de la Curva del Fierro.

Según Chacón, el accidente destruyó su cocina y taller de costura. Afortunadamente, su esposa no se encontraba en el lugar, ya que lo había acompañado al centro de la ciudad para comprar materiales, mientras que sus hijos estaban en un cuarto contiguo.

La escena del accidente llegó un cargador frontal de la municipalidad de Paucarpata, que fue utilizado para retirar el bus, que quedó destrozado con las llantas hacia arriba. La Policía y la Fiscalía han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del despiste y las responsabilidades que tendría el conductor.

