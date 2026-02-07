El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza solicita con carácter de urgencia la ubicación de los familiares de un paciente no identificado (NN), de aproximadamente 61 años de edad, quien ingresó la tarde de este jueves 6 de febrero de 2026, a las 14:00 horas, al servicio de Cirugía de Emergencia.
Según la información proporcionada por el nosocomio, el hombre fue hallado en la vía pública en el distrito de Characato, a la altura del grifo San Rafael, y fue trasladado al hospital por personal de Serenazgo del distrito, debido a su delicado estado de salud.
El paciente presenta un hematoma intracraneal, diagnóstico considerado de gravedad, por lo que se requiere contactar a sus familiares para la realización de exámenes como la tomografía y los procedimientos correspondientes.
Al momento de ser encontrado, el hombre vestía una camisa a cuadros blanca con celeste, pantalón oscuro y zapatos.
Desde el hospital exhortan a cualquier persona que reconozca al paciente o tenga información sobre sus familiares a acercarse de inmediato al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza o comunicarse al número (054) 219702.