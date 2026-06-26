Buscan declarar en emergencia a Majes y San Juan de Siguas por deslizamientos

Los deslizamientos y filtraciones que desde hace años afectan a Alto Siguas serán puestos en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), luego de que las autoridades acordaran solicitar una intervención del Gobierno Nacional y promover la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de Majes y San Juan de Siguas.

La decisión fue adoptada durante una mesa técnica interinstitucional, en la que participaron representantes del Gobierno Regional de Arequipa, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), AUTODEMA, la Policía Nacional, el Ministerio Público, gobiernos locales, empresas prestadoras de servicios y organizaciones de usuarios.

El objetivo es acelerar la ejecución de medidas que permitan enfrentar una emergencia que continúa activa y mantiene en riesgo a la población y a la infraestructura de la zona.

Durante la reunión, especialistas de INGEMMET recordaron que el movimiento del terreno permanece activo desde 2018, por lo que advirtieron la necesidad de implementar soluciones de mayor alcance para controlar el fenómeno y evitar que los daños continúen agravándose.

Uno de los acuerdos más relevantes fue impulsar la declaratoria del estado de emergencia para Majes y San Juan de Siguas, una medida que permitiría agilizar la asignación de recursos y la ejecución de acciones inmediatas para reducir el riesgo en las áreas comprometidas.

Las entidades participantes también expusieron las intervenciones que vienen realizando dentro de sus competencias. No obstante, acordaron que en la próxima sesión cada institución presentará un informe con los avances alcanzados, acompañado de un cronograma de actividades y plazos de cumplimiento, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos asumidos.