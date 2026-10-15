La Iglesia católica de Arequipa mantiene desde el 12 de octubre sus oraciones por la salud del papa León XIV, quien permanece bajo observación médica tras ser sometido a una intervención por un tumor pulmonar, informó el párroco del templo de San Agustín, Koan Li Vásquez Rosales.

El sacerdote señaló que, hasta el momento, no se han anunciado cambios en la agenda de la visita del sumo pontífice al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre. Sin embargo, indicó que se espera un pronunciamiento oficial que brinde mayor precisión sobre su diagnóstico y evolución.

Explicó que los médicos continúan realizando las evaluaciones correspondientes y que, por ahora, la comunidad católica debe mantener la confianza y la oración. “No es un momento para preocuparnos de más, sino para mantenernos en oración y esperar”, manifestó.

PLEGARIAS EN LOS TEMPLOS

Vásquez Rosales indicó que las parroquias de la arquidiócesis incorporaron desde el lunes plegarias especiales por la recuperación del pontífice durante las celebraciones eucarísticas, en cumplimiento de una disposición de la Conferencia Episcopal Peruana.

En el templo de San Agustín, las oraciones se realizan durante las misas y ante la imagen del Señor de los Milagros. Asimismo, la plegaria fue difundida a través de las redes sociales del Arzobispado de Arequipa y de diversas parroquias para convocar a los fieles a sumarse a esta iniciativa.

SANTUARIO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

El párroco recordó que el templo de San Agustín fue elevado hace 41 años a Santuario Arquidiocesano del Señor de los Milagros, condición que refuerza la relevancia de las actividades religiosas desarrolladas durante octubre.

En este periodo se celebran misas institucionales y las tradicionales procesiones que congregan a miles de devotos en la ciudad.

El religioso sostuvo que la programación de la visita de León XIV se mantiene sin modificaciones, al igual que los viajes previstos a Uruguay y Argentina antes de su llegada al Perú. “Esperamos que la visita no sea postergada y que el pontífice pueda encontrarse con los fieles peruanos”, expresó.

MEJORAMIENTO DE SALUD

La agencia EFE informó que el papa León XIV comenzó a caminar, retomó su alimentación habitual y concelebró una misa ayer en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado después de someterse a una operación por un adenocarcinoma pulmonar.

Según el último parte médico difundido por la Santa Sede, el pontífice presenta una evolución posoperatoria normal tras la intervención del martes 13 de octubre, en la que los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

El Vaticano informó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la jornada arrojaron resultados “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”.