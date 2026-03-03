Dictan cadena perpetua contra J.C Z. A F., como autor del delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, con el agravante de cometer el delito de forma continua.

De acuerdo a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Mariano Melgar, los hechos ocurrieron entre los meses de abril y julio del año 2023 en el distrito de Mariano Melgar. El sentenciado, aprovechó la confianza depositada de la familia, al ser parte del entorno de la menor de edad. El hombre sometió a la niña con amenazas para no ser delatado.

La fiscal Provincial Janellyn Tejada Tejada, fundamentó la ocurrencia del delito en la audiencia con la declaración de la menor en Cámara Gesell, el resultado de la evaluación de integridad sexual y la pericia psicológica.

Además de la pena de cadena perpetua, en la sentencia se ordenó el pago de una reparación civil por 5 mil soles a favor de la agraviada.

El juzgado que emitió la sentencia dispuso la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia hasta que sea confirmada en una segunda instancia, pero existe una orden de captura vigente para cumplir con la prisión preventiva.

