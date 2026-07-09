Una sentencia de cadena perpetua se dictó contra Carlos Huaylla Álvarez, de 39 años de edad, por el delito de violación sexual y tocamientos indebidos a una menor de edad. El condenado ya cumple prisión en el penal de varones de Arequipa.

Las magistradas Crisley Herrera Claure, Ángela Flores Flores y Giovanna Flores Aquino, del Juzgado Penal Colegiado Especializado en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitieron la sentencia en primera instancia previstos en los artículos artículos 173 y 176 del Código Penal.

El Ministerio Público sustentó durante el juicio oral que el condenado contactó a la menor de edad a través de las redes sociales en el año 2021 y luego de ganarse su confianza, citó a la niña para un encuentro y posteriormente cometió el abuso.

Tres años después, en enero del 2025, el imputado volvió a contactar a la menor a través de otra cuenta de perfil. Tras acordar un encuentro, fue detenido por la Policía en una zona descampada en el distrito de Hunter, antes de que inicie con los tocamientos indebidos.

La sentencia incluyó el pago de 11 mil 100 soles como reparación civil a favor de la víctima.