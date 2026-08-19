Un hombre de 68 años fue detenido con 54 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) durante el operativo “Control de Identidad 2026”, desarrollado por la Policía Nacional en el distrito de El Carmen, provincia de Chincha. El intervenido fue identificado como Carlos Alberto Ronceros Torres, quien viajaba como pasajero en una unidad de transporte público.

Cae microcomercializador

La intervención ocurrió cuando agentes de la Comisaría PNP El Carmen, perteneciente a la DIVOPUS Chincha, interceptaron un microbús que cubría la ruta Chincha–Pisco, a la altura del centro poblado Elías Rebatta. Según la información policial, el hombre habría intentado pasar desapercibido entre los demás pasajeros, pero su actitud despertó sospechas entre los efectivos.

Durante el registro personal, los policías encontraron en uno de los bolsillos de su pantalón 54 envoltorios tipo kete que contenían presuntamente PBC. Ante el hallazgo, Carlos Alberto Ronceros Torres fue detenido en flagrancia para continuar con las diligencias destinadas a determinar las circunstancias y procedencia de la sustancia incautada.

Las investigaciones quedaron a cargo del fiscal Alan Saldaña La Rosa, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, quien continuará con las diligencias correspondientes. La intervención forma parte de los operativos policiales desplegados para combatir el microtráfico de drogas y otros delitos en la provincia de Chincha.

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