Personal de la Divicnri Arequipa desarticuló la banda criminal denominada “Los Invisibles de la Extorsión”, organización dedicada a delitos de extorsión, marcaje e ingreso ilegal de equipos de comunicación al penal de Socabaya, en Arequipa.

Durante la operación policial se detuvo a los reos Carlos Andrés Segura Gongora (a) “Negro Colombiano” – Cabecilla, (intervenido en el Penal de Socabaya); reo Luis Mauricio García Huaman (a) “Ñañito”, encargado de recaudar el dinero procedente del exterior, producto de la extorsión; reo Luis Alberto Obando Montoya (a) “Luchito”, encargado de contactar personas en el exterior para que proporcionen números de cuenta para que las víctimas depositen el dinero de la extorsión.

Además, se intervino a Juana Rosa Obando Montoya (a) “Juana”, encargada de recaudar el dinero de la extorsión en su número de cuenta e ingresarlo al penal, detenida en flagrancia. También se detuvo a alias “Coyote”, encargado de marcar y reglar a las víctimas.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de un empresario de iniciales J. B. C. (50), quien recibía amenazas de WhatsApp desde números extranjeros, donde delincuentes le exigían S/50 mil a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, enviándole incluso fotografías de su vivienda y armas de fuego.

El allanamiento se dio en los pabellones A4 y A3 del penal de Socabaya, así como en el inmueble ubicado en la calle Arica, en el distrito de Tiabaya.

Asimismo, las autoridades incautaron 6 celulares, 10 tarjetas bancarias, 2 tarjetas SIM, 4 vouchers de depósito, 1 USB, 4 agendas con anotaciones de depósito, S/450 en efectivo, 1 retazo de papel con anotación de cuentas bancarias, 1 libreta de apuntes con inscripción, cuartillas de papel con inscripciones de nombres y números telefónicos y sumatorias de cantidades de dinero, 3 tarjetas de presentación, entre otros.

“Los Invisibles de la Extorsión” operaban desde el penal de Socabaya en Arequipa. Foto: PNP.