Mientras la producción de cobre en el Perú creció 4,3 % durante abril de 2026, Arequipa registró un comportamiento opuesto: la extracción del principal mineral de exportación cayó 9,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, según el informe técnico Perú: Panorama Económico Departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La región produjo 30 mil 194 toneladas métricas de contenido fino, por debajo de las 33 391 toneladas registradas en abril de 2025. El descenso estuvo asociado a una menor producción en las operaciones de Cerro Verde, Agromín La Bonita, Procesadora Costa Sur y Minera Titán del Perú.

A diferencia de Arequipa, regiones como Áncash (99,4 %), Cusco (5,9 %) y Moquegua (4 %) incrementaron su producción de cobre y, en conjunto, aportaron el 42,6 % del total nacional. También mostraron caídas Junín (-22,6 %), Cajamarca (-19,3 %), Tacna (-12,7 %), Ica (-12,3 %) y Apurímac (-3,1 %).

El crecimiento nacional del cobre estuvo impulsado por un mayor volumen de extracción en empresas como Antamina, Anglo American Quellaveco y Antapaccay, lo que permitió que el país mantuviera una evolución positiva del sector minero.

El informe del INEI muestra que la caída no solo alcanzó al cobre. En Arequipa, la producción de zinc disminuyó 21%, la de oro cayó 9,4% y la de plomo retrocedió 14,5 %. En contraste, la extracción de plata aumentó 46,4 % y la de molibdeno creció 4,3 %.

PRODUCCIÓN EN AGRO

Pese al retroceso de la minería, algunos productos agropecuarios mostraron un desempeño favorable.

La producción de tomate alcanzó 13 mil 211 toneladas, lo que representa un crecimiento de 121% respecto a abril del año pasado, convirtiéndose en el cultivo con mayor incremento en la región durante el periodo analizado.

En el sector pecuario, la producción de leche fresca llegó a 34 170 toneladas, registrando un aumento de 6,2 %, favorecido por una mayor actividad ganadera

CEBOLLA, PÁPRIKA Y ACEITUNA CON CAÍDAS

No todos los cultivos tuvieron resultados positivos. La producción de cebolla descendió 17 %, al pasar de 31 244 toneladas en abril de 2025 a 25 939 toneladas este año.

Las mayores reducciones se registraron en la páprika (-81,8 %) y la aceituna (-71,1 %), afectadas principalmente por las condiciones climáticas. También disminuyó la producción de tuna (-51,1 %), alfalfa (-11,6 %) y palta (-7,7 %).

PRODUCCIÓN NACIONAL

A nivel nacional, la producción peruana creció 3,73 % en abril de 2026 frente al mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por los sectores comercio, comercio automotriz, construcción y la ejecución de obras públicas.

El informe del INEI también señala que, en el ámbito minero nacional, aumentó la producción de minerales como estaño y hierro, mientras que otros, como el zinc, registraron una disminución.