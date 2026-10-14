Detectives del área de Estafas de la Divincri desarticularon una presunta banda dedicada a la clonación y comercialización de documentos vehiculares falsificados. La intervención se realizó la noche del último lunes en el inmueble de la calle Belén 113, en el distrito de Paucarpata.

Los detenidos fueron identificados como Brayan C. M. (26), alias “Chino”, y Javier C. A. (28), alias “Negro”, señalados por la Policía como presuntos integrantes de la banda denominada “Los Clonadores de AQP”. Los agentes lograron ubicarlos cuando tenían en su poder diversos sobres con placas de rodaje, tarjetas de propiedad y hologramas vehiculares, conocidos también como tercera placa.

Durante la revisión, los agentes advirtieron que varios de estos documentos y distintivos no coincidían con las características físicas de los originales, por lo que ambos fueron detenidos por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y falsificación de documentos, en agravio del Estado.

ENVÍOS A NIVEL NACIONAL

La investigación policial apunta a que los intervenidos no solo elaboraban o comercializaban placas clonadas, sino también licencias de conducir y tarjetas de propiedad falsas.

Se presume que los documentos eran enviados a diferentes puntos del país, por lo que la Policía busca determinar desde cuándo operaba el grupo, cuántos pedidos habría atendido y quiénes eran sus clientes.

En la intervención se incautaron16 placas de rodaje, ocho tarjetas de propiedad, cuatro licencias de conducir, cuatro hologramas vehiculares y un teléfono celular.