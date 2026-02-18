Los pobladores de la provincia de Camaná amanecieron sin los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, debido a fallas técnicas y problemas en la calidad del agua que obligaron a paralizar la producción en la planta de tratamiento.

De acuerdo con la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), el corte de energía se produjo durante la madrugada por una falla en la línea de alta tensión Pedregal-Camaná. La institución informó que el servicio será restablecido aproximadamente al mediodía, una vez superado el desperfecto.

Por su parte, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) precisó que esta situación ocasionó la interrupción de 10 megavatios (MW) en las zonas de Camaná y La Huerta. Asimismo, se conoció que la planta solar GTS, que abastece de energía a SEAL, presentaría inconvenientes en su interruptor, lo que habría agravado la emergencia.

SIN AGUA POTABLE

La desesperación de los pobladores también se debe a la falta de agua potable, en pleno verano. La empresa Sedapar informó que se paralizó la producción en la planta de tratamiento Socso debido al incremento de la turbiedad del agua del río Camaná, lo que impide su adecuado procesamiento para el consumo humano.

Según el comunicado de Sedapar, la dotación del agua potable se restablecerá después de las 11:00 horas

Esta medida afectó especialmente al balneario La Punta desde las 17:00 horas del martes 17 de febrero. Según Sedapar, el servicio de agua se restablecería después de las 11:00 horas, siempre que las condiciones del río permitan retomar las operaciones con normalidad.

Mientras tanto, vecinos de la provincia expresaron su preocupación por la falta simultánea de ambos servicios básicos, que afecta las actividades domésticas, comerciales y turísticas en plena temporada de verano.

