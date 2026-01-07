El Consorcio Saneamiento Chala informó sobre el cambio temporal de paradero de las unidades de transporte que cubren las rutas hacia Relave, Yauca, Atico, Chaparra y Nasca, debido a los trabajos que se ejecutarán en la avenida Emancipación, vía auxiliar de la Panamericana Sur.

La modificación responde al inicio de la intervención en el tramo comprendido entre las calles 24 de Junio y Progreso (manzanas 50 y 51), por el plazo de 45 días, donde se realizará la rehabilitación de las redes de alcantarillado como parte de la obra de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

A partir de la fecha, el paradero de estas unidades de transporte ha sido trasladado frente al Parque del Niño Chalino, medida que busca garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar el desarrollo de los trabajos.

Según el Consorcio Saneamiento Chala, el cambio de paradero fue coordinado previamente con el Área de Transportes de la Municipalidad Distrital de Chala. Asimismo, se informó de manera anticipada a vecinos, empresas y comercios de la zona, con el objetivo de reducir las molestias durante el periodo de ejecución de la obra.

