El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso el cambio de placas para los vehículos que aún no cuentan con una nueva placa, la cual tiene más caractarísticas específicas que no permiten ser adulteradas o clonadas. Para este cambio, en función al Decreto Supremo N°017-2008-MTC, se emitió un cronograma que comienza en junio del 2025 y termina en el 2027, según el último dígito.

Según la especialista de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, Yushara Sacsa a nivel nacional son aproximadamente 770 mil vehículos que deben de cambiar la placa de rodaje, de los cuales, al menos 36 mil son de Arequipa, 16 mil en Cusco, pero la gran mayoría está en Lima. El cambio es para aquellas unidades que por última vez fueron inscritas en la Sunarp hasta diciembre del 2009, porque los vehículos inmatriculados desde enero del 2010, ya cuentan con la nueva placa.

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE CAMBIAR DE PLACA?

Además de lo indicado anteriormente, el propietario debe fijarse si su vehículo lleva la placa antigua (PE seguido de los 6 dígitos), de ser así, le corresponde cambiar y puede hacerlo a partir de la fecha, según el cronograma o incluso antes. En su mayoría son vehículos de categoría M-1 y otros que no están categorizados en la tarjeta de identificación vehicular, pues antes del año 2001 no había la categorización, si no era clase.

Sin embargo, si su vehículo tiene la placa con la letra PERÚ, seguido de los 6 digitos, además, lleva una bandera del Perú en el lado superior derecho y un holograma en el lado izquierdo, usted ya no requiere hacer el cambio. Esto puede ser, debido a que usted haya realizado una compraventa o cambio de titularidad a nombre de otra persona, entre enero del 2010 hasta mayo del 2025.

TRÁMITE Y PASOS PARA CAMBIAR LA PLACA EN EL VEHÍCULO

Si a usted le corresponde hacer el cambio de placa debe acudir a la SUNARP de su localidad y solicitar el formulario de solicitud para cambio de placa voluntario. Luego, debe llenar el documento con sus datos personales y precisar el número de placa antigua, asímismo, debe pagar el derecho de 25.60 soles. Si no es el titular de la unidad, debe contar con una carta poder legalizada.

La Sunarp le entregará una nueva tarjeta vehicular y con ello debe acudir a la Asociación Automotriz del Perú (AAP) de su localidad, en Arequipa está ubicada en la calle Moral 118 en el Cercado, en el sótano del mismo local de Serpost. En ventanilla debe solicitar el cambio de placa y debe pagar 160 soles. Su nueva placa en 5 días hábiles.

SANCIONES POR NO CAMBIAR PLACA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió el cronograma para cambiar las placas, según el último dígito. Las que terminan en 0 deben renovar entre junio y agosto del 2025 y así sucesivamente, según la imagen.

Cronograma para el cambio obligatorio de placa. Foto: difusión .

Sin embargo, Yushara Sacsa, precisó que las personas pueden adelantar esta renovación de forma voluntaria, pero de no hacerlo, cometerían la infracción al tránsito M-23 y serían multados con 618 soles equivalente al 12% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).