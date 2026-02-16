Los trabajos de cambio de tubería en la cuadra 4 de la avenida Goyoneche, en el Cercado de Arequipa, generó incomodidad entre los vecinos y los conductores debido a la congestión vehicular en una de las vías más transitadas del centro de la ciudad.

La intervención es ejecutada por SEDAPAR tras el colapso de una tubería de desagüe con aproximadamente 40 años de antigüedad. Según informó el jefe de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en Arequipa, Saúl Alire, se reemplazan alrededor de 60 metros de red antigua de concreto por tubería de PVC, material que ofrece mayor resistencia y durabilidad.

Tubería de concreto tendría 40 años de antigüedad ((Foto: Jeamilett Chirinos)

El funcionario explicó que la rotura se produjo por la antigüedad de la infraestructura, el alto tránsito vehicular en la zona y el incremento del caudal debido a las recientes lluvias. La emergencia fue reportada el jueves por la noche y, según Sunass, la atención inicial se realizó dentro de las primeras 24 horas.

Alire precisó que el cambio de la tubería de dimensión considerable terminará entre hoy y mañana; sin embargo, la reposición del pavimento podría demorar algunos días más, ya que deberá coordinarse con la Municipalidad Provincial de Arequipa para restituir completamente la transitabilidad en la zona.

VIDEO RECOMENDADO