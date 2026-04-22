Un accidente de tránsito con consecuencias fatales enluta a una familia que deja a tres hijos en orfandad. El hecho ocurrió la tarde del martes, aproximadamente a las 4:40 p.m., en la Vía de Evitamiento, a la altura del kilómetro 3.9, cerca del mercado Asocomatt II, en el distrito de Cerro Colorado.

Según la Policial, un volquete con placa de rodaje VCR-713, conducido por José Santos Flores Tapia, atropelló a Luis Fernando Ccalachua Taco, quien transitaba por la zona. Producto del impacto, el ciudadano murió en el lugar.

Camión atropella a peatón en la Vía de Evitamiento de Arequipa

El conductor fue detenido por los policías mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer la secuencia exacta del accidente. El caso está a cargo de la fiscal adjunta provincial Indira Karina Llacho Mayhua, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa, quien supervisa las acciones legales y pericias necesarias para determinar responsabilidades.

La víctima era padre de tres hijos, quienes hoy quedan en situación de orfandad. Vecinos y comerciantes de la zona mostraron su preocupación por la alta circulación de vehículos pesados que incluso invaden la zona peatonal y la falta de medidas de seguridad adecuadas para los transeúntes.