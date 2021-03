El secretario General del Sindicato de Choferes Camioneros de Arequipa, Teófilo Sánchez Meza, descartó la suspensión del paro convocado debido al incremento del combustible, tras un acuerdo anunciado por el Gobierno.

“Los que convocamos al paro no estamos de acuerdo con lo firmado por sindicatos que no participaron de la medida. El Gobierno ha llamado a gremios que no tenían conocimiento de la medida, para engañar a la población”, manifestó.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante un comunicado, informó sobre un acuerdo para poner fin a las movilizaciones y bloqueos en las carreteras del país. El acuerdo se habría logrado en una reunión que se prolongó hasta cerca de las 4 de la madrugada de hoy, sábado 20 de marzo. Dentro de los acuerdos, se determinó la inclusión del diésel en el fondo de estabilización de precios de los combustibles.

Sánchez resaltó que la paralización fue convocada por la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú (UNT) y otros gremios que no firmaron el acta. El dirigente sostuvo que se retomaran las medidas de luchas, luego de una reunión que se sostendrá con los integrantes del gremio hoy en horas de la tarde.