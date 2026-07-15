Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta mañana en Arequipa, en la octava cuadra de la Av. Los Incas, en el sector Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado. Una camioneta impactó contra un poste de alumbrado público y, tras el choque, colisionó con un automóvil que se encontraba estacionado en la vía.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron severos daños en la parte delantera, principalmente en el parachoques. El poste cayó sobre la camioneta registrada a nombre de la empresa Computadoras y Redes Createc y, los cables quedaron tendidos encima de la unidad, lo que genera riesgo para realizar los movimientos.

Pese a la violencia del accidente, no se reportaron personas con heridas de gravedad. La pasajera que viajaba en la camioneta habría resultado ilesa.

La Policía detuvo al conductor de la camioneta y será sometido al examen de dosaje etílico para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Hasta el lugar llegó una grúa para retirar la unidad siniestrada, sin embargo, las labores se complican porque el poste permanece sostenido por la camioneta. Su retiro podría dejar los cables colgando y ocasionar afectaciones en otros postes de la red eléctrica.

Los trabajadores de Seal llegaron a la zona para el retiro seguro de la estructura y los cables, con el fin de evitar accidentes , por lo que se espera la intervención del personal de Seal para realizar los trabajos de manera segura.