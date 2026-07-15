El Camino Inca a Machu Picchu, ubicado en la región Cusco, fue reconocido como una de las rutas de trekking más atractivas del mundo al ocupar el cuarto lugar en un estudio internacional elaborado por SportsShoes.com.

La investigación utilizó tecnología de seguimiento ocular (eye tracking) para analizar cuáles son los paisajes que generan mayor impacto visual entre los excursionistas.

Para ello, 200 participantes observaron imágenes de algunas de las rutas de senderismo más populares del mundo, mientras un sistema registró el tiempo que permanecían mirando cada paisaje y la rapidez con la que captaba su atención.

El Camino Inca obtuvo una puntuación de 91 sobre 100, ubicándose solo por detrás de las Calas de Marsella (Francia), los Lagos de Plitvice (Croacia) y el Valle de Lauterbrunnen (Suiza).

Las cinco rutas de trekking más atractivas del mundo

Según el estudio, este es el ranking de las cinco rutas con mayor atractivo visual:

Puesto Ruta País 1 Calas de Marsella Francia 2 Lagos de Plitvice Croacia 3 Valle de Lauterbrunnen Suiza 4 Camino Inca a Machu Picchu Perú 5 Formación rocosa de Bastei Alemania

El estudio destaca que el Camino Inca sobresale por la combinación de paisajes andinos, vestigios arqueológicos y el acceso a la ciudadela de Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos del Perú.

Europa domina el ranking mundial

La investigación concluyó que Europa concentra 13 de las 20 rutas de trekking más atractivas del mundo.

Alemania es el país con mayor representación dentro de la clasificación, con tres rutas incluidas:

Formación rocosa de Bastei (5.°).

Schrecksee (16.°).

Travesía del Watzmann (18.°).

Estados Unidos aparece con cuatro rutas, mientras que Perú, Chile y Australia figuran con una cada uno.

Entre las rutas latinoamericanas destacan:

Camino Inca a Machu Picchu (Perú) – 4.° lugar.

– 4.° lugar. Torres del Paine (Chile) – puesto 11.

El estudio evaluó el impacto visual de los paisajes

De acuerdo con Ben Mounsey, especialista en trekking y actividades al aire libre de SportsShoes.com, la investigación demuestra la diversidad de experiencias que ofrecen los principales senderos del mundo.

“Lo interesante de estos resultados es la gran variedad de rutas de trekking que puedes encontrar: hay de todo, desde ruinas antiguas hasta rutas costeras con vistas al mar, pasando por lagos alpinos y cañones estrechos”.

El experto señaló que, aunque algunas rutas requieren varios días de recorrido y una planificación previa, otras pueden realizarse en una sola jornada.

Asimismo, destacó la importancia de contar con el equipamiento adecuado para disfrutar de la experiencia de forma segura.